Краснодар, 10 сентября, 2021, 10:49 — ИА Регнум. В Краснодаре задержан житель Кабардино-Балкарии, разыскиваемый за дезертирство. Он сбежал из войсковой части в городе Наро-Фоминске Московской области 20 лет назад и все это время находился в федеральном розыске, сообщили 10 сентября в пресс-службе управления МВД по КБР.

Mil.ru Юный солдат

«В мае 2000 года мужчина был призван на военную службу и проходил её в войсковой части в г. Наро-Фоминске Московской области в должности стрелка и в звании рядового. Но уже в июле того же года он самовольно оставил расположение части и скрылся», — говорится в сообщении полицейского ведомства.

В 2013 году мать беглеца обратилась в правоохранительные органы за признанием сына умершим. Суд вынес решение об этом. Однако восемь лет спустя «умерший» оказался вполне себе живым. Все эти годы он скрывался от правоохранителей на территории Московской области и Краснодарского края. Через 20 лет после дезертирства ему придется ответить за свое преступление по закону.