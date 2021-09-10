Барнаул, 10 сентября, 2021, 10:48 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 10 сентября 2021 года от коронавируса привились 651 762 человека (+2682 за сутки). Такие данные приводит оперштаб. Из общего числа привитых 109 989 жителей региона получили первую прививку (на 1514 человека меньше, чем по состоянию на 9 сентября) и 539 231 человек (+4089 за сутки) полностью привиты.

Вакцинация

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Также известно о 2542 ревакцинированных (+107 за сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайский край для медицинских организаций поступило 904 173 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции.

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