Санкт-Петербург, 10 сентября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Периодического протапливание в Петербурге в рамках отопительного сезона 2021−2022 года может начаться уже в понедельник, 13 сентября. Все необходимые энергетические мощности и коммуникации к этому готовы, сообщают СМИ со ссылкой на энергетический комплекс города.

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Тепло будет будет подано, прежде всего, в детские, медицинские и социальные объекты.

Как отмечает телеканал «Санкт-Петербург», начало периодического протапливания в городе имеет «плавающую» дату. Например, в 2019 году его начали 16 сентября, в 2020 году — 17 сентября.

Отопительный сезон в целом начинается, когда среднесуточная температура не превышает 8 градусов в течение пяти дней подряд.