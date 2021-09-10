Иваново, 10 сентября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Третий российский фестиваль телесериалов «Пилот» открывается в Иванове 10 сентября, сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области. Фестиваль продлится три дня, до 12 сентября, в его программу вошло 13 новых российских сериалов.

Пресс-служба правительства Ивановской области Фестиваль «Пилот»

Церемония открытия фестиваля состоится в кинотеатре «Лодзь». В первый день фестиваля в пространстве арт-вокзала в Иванове пройдет специальный показ телесериала «Оттепель». Его представит режиссер, президент фестиваля «Пилот» Валерий Тодоровский.

Среди участников конкурсной программы сериал от создателя фильма «Холоп» Клима Шипенко «Ева, рожай!» о поисках настоящего женского счастья героиней, которую играет Елена Подкаминская. Ещё одна новинка — комедия «Братья», снятая Ильёй Куликовым, о двух братьях — полицейском и актере, где один использует истории со службы другого для собственного карьерного роста. В программу вошёл биографический сериал о жизни и творчестве знаменитого русского шансонье, актера и композитора Александра Вертинского «Вертинский» Дуни Смирновой. Также зрители увидят сериал «Чиновница» о сотруднице регионального Минздрава. Режиссером выступила Оксана Карас, в ролях — Виктория Толстоганова, Максим Виторган и Алексей Агранович. Ещё одна новика — сериал Анны Пармас «Исправление и наказание» — о попытках семейства умершего олигарха заполучить наследство. Также зрителям представят несколько детективных сериалов. В частности, «Моя большая тайна» с Анатолием Белым и Юрием Чурсиным и «Вне себя» с Евгением Стычкиным, Еленой Лядовой, Евгением Цыгановым и Аглаей Тарасовой.

Председателем жюри стал российский актер театра и кино, Народный артист РФ Юрий Стоянов, также в него вошли актриса театра и кино Марина Зудина, режиссер Петр Буслов, сценарист Роман Кантор. Победители будут выбираться в в номинациях «Лучший режиссер», «Лучший продюсер», «Лучший сценарист», «Лучший актер/актриса», также предусмотрен специальный Приз жюри. «Лучший пилот сериала» будет определен зрительским голосованием.