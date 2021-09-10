Пенза, 10 сентября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. В Пензенской области к работе в образовательных учреждениях в новом учебном году приступили 214 молодых специалистов. В региональном минобразовании до конца года ожидают увеличение числа молодых специалистов, сообщает пресс-служба ведомства.

ИА REGNUM Учитель

Для поддержки специалистов, работающих и проживающих в Пензенской области, в том числе молодых педагогов, реализуется ряд мер социальной поддержки.

В течение первых трех лет работы молодые специалисты получают ежегодную денежную выплату. Так, 35 тыс. рублей выплачивается учителям, воспитателям и преподавателям. Педагогические работники, занимающие иные должности, получают 24 тыс. рублей.

Молодым учителям начисляют ежемесячную денежную выплату в размере 35% от должностного оклада до достижения ими 30-летнего возраста. Педагогам за установление высшей квалификационной категории доплачивают к зарплате 50% от должностного оклада, 25% — за первую квалификационную категорию.

Педагогам, работающим в сельской местности оказывается и государственная поддержка. Им за работу на селе установлена ежемесячная доплата в размере 25% от оклада. Кроме того, предусмотрена 100% компенсация фактически произведенных расходов на оплату жилых помещений, отопления, электроэнергии.

С января 2020 года в Пензенской области реализуется программа «Земский учитель». Сумма единовременной компенсационной выплаты по ней составляет 1 млн рублей.

Всего с 2017 года к работе в пензенских образовательных организациях приступили 944 молодых педагогов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензе впервые решено провести полуфинал всероссийского конкурса «Большая перемена». Мероприятие под эгидой Минпросвещения РФ состоится с 12 по 15 сентября. Ожидается приезд более 700 участников из 23 субъектов России.

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