Ярославль, 10 сентября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. В Ярославле осужден последний пятый участник разбойного нападения на кассира Тутаевской ЦРБ, совершённого в 2006 году. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Ярославского областного суда.

Yarregion.ru Тутаевская ЦРБ

Громкое преступление произошло 9 августа 2006 года, пятеро жителей Ярославля напали на машину, в которой находилась кассир Тутаевской центральной районной больницы. Один из преступников дождался приезда женщины в банк, после чего связался со своими подельниками и сообщил, что она вышла из банка с деньгами и села в служебный автомобиль. Мужчина поехал за ней, у больницы в это время ждали остальные участники нападения.

«Когда служебная машина подъехала к входу в приемный покой больницы, и кассир вышла с деньгами, трое злоумышленников в камуфляжных костюмах, перчатках, спортивных вязаных шапках с прорезями для глаз, а один к тому же в рыжем парике, выскочили из машины, напали на женщину, схватили ее руками за шею, повалили на землю, нанесли совместно не менее 8 ударов ногами по телу и голове, потребовали отдать деньги», — рассказали в суде.

Преступники отобрали у женщины пакет с деньгами в сумме 2 557 193 рубля и скрылись с места преступления на автомобилях. Трое грабителей были задержаны в течение нескольких часов, позднее был пойман четвёртый преступник. В 2008 году они были осуждены. Приговором Тутаевского городского суда за разбойное нападение по предварительному сговору и получили сроки от 8 лет 6 месяцев до 9 лет 6 месяцев лишения свободы.

Пятый преступник Андрей Морозов был объявлен в розыск. Он скрывался 14 лет и был задержан 6 ноября 2020 года в своём доме в Дзержинском районе Ярославля. При задержании у него был изъят незаконно купленный пистолет и патроны к нему. В июле 2021 года Тутаевский городской суд признал Андрея Морозова виновным в совершении разбоя, а также в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Ему было назначено наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы. Но защита обжаловала приговор.

«Судебная коллегия по уголовным делам Ярославского областного суда, изучив доводы жалобы и материалы дела, пришла к выводу о том, что роль Морозова А. в совершении открытого хищения денежных средств заключалась в перевозке соисполнителей к месту совершения преступления и обратно, при этом сам он насилия к потерпевшей не применял. Кроме того, подсудимый утверждал, что никто не собирался калечить кассира, так как все понимали, что перед ними женщина, только намеревались вырвать у нее пакет с деньгами, трое из соучастников нанесли ей побои только тогда, когда она попыталась удержать деньги», — пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Судебная коллегия переквалифицировала действия Андрея Морозова с разбоя на грабёж и назначила ему наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.