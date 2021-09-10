Сеул, 10 сентября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. В 2022 году в Южной Корее приступят к разработке системы сверхмалых спутников для обнаружения угроз безопасности, включая северокорейских установок для запуска ракет. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Управления программ оборонных закупок (DAPA).

Космический спутник

По их словам, в этих целях будет выделено 11,2 млрд вон (~$9,6 млн).

Система спутниковой разведки включает в себя несколько сверхмалых спутников, каждый из которых движется по низкой орбите, различая необычные движения в пределах своей зоны обнаружения.

Первый сверхмалый спутник планируется запустить в 2025 году.