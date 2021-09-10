Кунгур, Пермский край, 10 сентября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Во Франции семья, усыновившая мальчика из Кунгурского детдома (Пермский край), приняла решение отдать тело подростка на органы. Таким образом, молодой человек стал посмертно донором, сообщают СМИ.

Смерть

17-летний Искан совершил суицидальную попытку 5 сентября. Медикам удалось спасти парня. Он впал в кому и какое-то время его жизнь поддерживалась искусственно. Приёмные родители приняли решение об отключении аппарата жизнеобеспечения и передачи тела молодого человека на органы. Юношу будет отпевать православный священник.

По данным информресурсов, семья хореографов усыновила брата и сестру в 2007 году. Искандер стал Исканом, Надежда — Надеж. Новые родители ежегодно привозили детей на малую родину, чтобы те не утратили с ней связи. Впоследствии опекун двух пермских детей Элен создала благотворительный фонд Pour Kungur («Всё для Кунгура»). Его деятельность была направлена на психологическую поддержку российских детей из детдомов и помощь иностранцам при усыновлении детей в России. Француженка получила за свою благотворительность награду — знак отличия России «За благодеяние».