Сан-Матео, США, 10 сентября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. В сеть выложили первый ролик с демонстрацией игрового процесса GhostWire: Tokyo. Видео было опубликовано 10 сентября на YouTube-канале PlayStation.

Playstation.com Геймпад

По сюжету игры, Токио захватят сверхъестественные силы, при этом всё население столицы Японии исчезнет. Главному герою придётся раскрыть тайну и узнать, что произошло с людьми. Он объединится с загадочной призрачной сущностью, благодаря чему получит сверхспособности.

Напомним, GhostWire: Tokyo разрабатывает студия Tango Gameworks, в качестве издателя выступает Bethesda Softworks. Релиз игры запланирован на 2022 год на ПК и консоли PlayStation 5.