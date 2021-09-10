Барнаул, 10 сентября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 10 сентября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло значения 4950 человек, причём 24 из них добавили в сводку за последние сутки.

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Тяжелобольных насчитывается 525 (-4 за сутки), из них 214 подключены к аппаратам ИВЛ (+1 за последние сутки). Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (16 636 человек, +27 за сутки) и ОРВИ (47 645 человек, +204 за сутки).

Также известно, что с начала нового учебного года коронавирус выявлен у 202 детей (+21 за сутки). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (72 843 человека, +239 за сутки) новый вирус победили 56 074 человека (+104 за сутки).

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