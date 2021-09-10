Москва, 10 сентября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. В России среди регионов, где проживает больше всего долларовых миллионеров, лидирует Москва и Московская область. Согласно данным исследования аналитиков Центра управление благосостоянием и филантропии Московской школы управления «Сколково», в столице и Подмосковье их насчитывается более 100 тысяч человек, что составляет 35% от общего числа состоятельных людей по стране.

Цитата из м/ф «Огонек-Огниво». реж Константин Щекин. 2020. Россия Богатство

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В топ-3 по числу долларовых миллионеров вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область (28 тысяч человек) и Краснодарский край (12 тысяч), сообщает РБК со ссылкой на исследование. Следом идут Ростовская область (6 тысяч), Татария (5,5 тысячи), Свердловская область (5,2 тысячи), Самарская область (4,4 тысячи), Нижегородская область (3,9 тысячи), Ставропольский край (3,6 тысячи), Красноярский край (3,3 тысячи) и Башкирия (3 тысячи).

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Добавим, что расчёты специалистов основывались на количестве стоящих на учёте в регионе люксовых автомобилей (от 3 миллионов рублей), элитного жилья (от 10 миллионов рублей) и персональном банковском обслуживании. За исходный показатель было взято общее число долларовых миллионеров в России по оценке банка Credit Suisse — 29,7 тысячи в 2020 году.

Как сообщало иа, по данным исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в России зарплату более 1 млн рублей получают около 17,1 тыс. российских работников. Отмечается, что за два года таких «миллионеров» стало в полтора раза больше.