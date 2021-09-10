Джакарта, 10 сентября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что лучший способ защитить себя от коронавируса — это делать прививки и соблюдать протоколы здравоохранения, сообщает Kompas.

Presidenri.go.id Джоко Видодо

«Вакцинация обеспечит защиту, защиту для всех нас, потому что коронавирус не может полностью исчезнуть», — заявил глава государства.

В настоящее время по всей Индонезии вакцинацию проходят все больше и больше людей.

«Мы надеемся, что к концу года более 70% жителей пройдут вакцинацию», — отметил президент Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство иностранных дел Индонезии объявило о семи новых случаях заражения коронавирусом среди индонезийских граждан за границей.

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