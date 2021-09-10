Брянск, 10 сентября, 2021, 10:43 — ИА Регнум. В Брянской области 10 сентября подтверждён 151 новый случай заражения коронавирусом, что на три больше, чем за предыдущие сутки. Проверено 2092 теста. В целом диагноз COVID-19 поставлен более 62 тысячам жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Брянской области выполнено 737 029 исследований на коронавирус. COVID-19 подтверждён у 62 134 человек. Справились с заражением 57 794 жителя, в том числе 150 — выписаны за последние сутки.

10 сентября зарегистрировано девять летальных исходов, всего от осложнений при инфекции скончались 1 235 пациентов.