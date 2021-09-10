Москва, 10 сентября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Национальный антитеррористический комитет (НАК) России на своей странице в YouTube опубликовал видео спецоперации против боевиков в Буйнакском районе Дагестана.

Иван Шилов ИА REGNUM Антитеррор

На кадрах видно, как сотрудники спецслужб ночью выезжают к месту, где укрылись бандиты, после произошедшей перестрелки там обнаружили патроны и гранаты.

Ранее в НАК сообщили, что бандитов обнаружили в районе селения Талги Буйнакского района. Им было предложено сдаться без боя, однако они открыли огонь по силовикам и были нейтрализованы ответным огнем.

При осмотре места боестолкновения у боевиков были обнаружены оружие и боеприпасы, а в их автомобиле — самодельное взрывное устройство.

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