Киев, 10 сентября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Президент Владимир Зеленский считает, что есть вероятность полномасштабной войны Украины с Россией.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Война на украине

Об этом он заявил на конференции 10 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Зеленского, это будет «самый страшный сценарий» и «самая большая ошибка России».

«Это самое страшное, что может быть, но, к сожалению, такая есть вероятность», — сказал президент Украины.

Напомним, что в мае Зеленский заявил, что вероятность полномасштабного «вторжения России» на Украину была, но эскалация остановилась.

«Я считаю, что Россия не может на это (вторжение) пойти. Если это произойдет, я считаю, что это может быть мировая война», — сказал тогда глава Украины.