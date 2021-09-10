Кирсанов, Тамбовская область, 10 сентября, 2021, 10:39 — ИА Регнум. В Кирсановском районе Тамбовской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погибла 11-летняя девочка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По версии следствия, вечером 9 сентября 30-летний местный житель в нетрезвом состоянии находился за рулём автомобиля ВАЗ-2114. Около дома № 36 на улице Зеленой в посёлке Садовый он сбил двух школьниц. От полученных травм 11-летняя девочка скончалась на месте происшествия, её 13-летнюю подругу госпитализировали в детскую областную больницу. В больницу также попал 51-летний отец подозреваемого, который находился с ним в автомобиле в момент ДТП.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения». Мужчину задержали. Проводится расследование.