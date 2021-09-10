Лондон, 10 сентября, 2021, 10:41 — ИА Регнум. Британские журналиста портала Autovia представили рендеры концепт-кара Autovia EV — 21. Об этом сообщает портал Autoevolution.

Autoevolution Концепт Autovia EV- 21

Концепт Autovia EV — 21 является собирательным образом «идеального» электрокара, который прозвали «автомобильным Франкенштейном». Все потому, что модель получилась весьма неказистой.

Рендеры модели были созданы в рамках исследования, посвященного распространению электромобилей на британском рынке. Авторы проекта попытались объединить все лучшие качества самых популярных электрокаров, которые на данный момент имеются в продаже.

Autovia EV-21 позаимствовал элементы экстерьера и технические характеристики у реальных автомобилей, произведенных компаниями: Audi, BMW, Citroen, Honda, Lexus, Mercedes-Benz, MG, MINI, Porsche и Vauxhall.

Ранее на автомобильной выставке в Мюнхене швейцарская компания Micro представила электрический сити-кар Microlino 2.0.

Читайте также: Появились подробности о новом Volkswagen ID. LIFE