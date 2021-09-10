Красноярск, 10 сентября, 2021, 10:37 — ИА Регнум. По состоянию на 10:00 (местное время) 10 сентября в Красноярском крае лесных пожаров не зарегистрировано. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства.

40.mchs.gov.ru Лесной пожар

Как подчеркнули в минлесхозе, в Норильске, а также в Богучанском, Кежемском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, Таймырском Долгано-Ненецком, Туруханском и Эвенкийском районах Красноярского края действует особый противопожарный режим.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 9 сентября в Красноярском крае был зарегистрирован один лесной пожар на площади 327 га в Эвенкийском районе.