Кемерово, 10 сентября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В Кузбассе проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины, на которого напал медведь. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

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В ведомстве уточнили, что днём 9 сентября поступило сообщение об обнаружении в лесу Мариинского района тела 50-летнего местного жителя с травмами, характерными при нападении дикого животного. Было установлено, что накануне мужчина пошёл в лес за грибами. Когда он не вернулся домой, его сожительница обратилась в правоохранительные органы.

«Необходимо отметить, что во время осмотра места происшествия сотрудниками полиции неоднократно применялось табельное оружие для отпугивания медведя, ходившего неподалёку», — рассказали в СКР.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и причина смерти пострадавшего.