Ярославль, 10 сентября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. В Ярославской области продолжается работа по предоставлению жилых помещений специализированного жилищного фонда. С начала года почти 40 семей улучшили свои жилищные условия. Сегодня еще одна семья из льготной категории получила в собственность новую квартиру.

Дом

Оценить качество предоставляемого жилья и поздравить новоселов в поселок Заволжье Ярославского района приехал депутат Государственной Думы России Андрей Коваленко.

«Важно, чтобы сданное жилье отвечало всем нормам и стандартам. Все мы понимаем, что семья — это основа общества. Детей, которые, к сожалению, остались без семьи, должно поддерживать государство и общество в целом, — отметил депутат ГД РФ Андрей Коваленко. — И здесь вопрос качества предоставляемого жилья выходит на первый план. Уверен, в этой квартире вопрос о расширении семейства решится сам собою».

Подписание документов о предоставлении жилья

В этом году по договорам найма жилого помещения жильем были обеспечены 14 семей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, на новый пятилетний срок заключены 35 договоров найма жилого помещения. Работу в этом направлении на территории Ярославской области обеспечивает региональный департамент имущественных и земельных отношений.