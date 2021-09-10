В Ярославской области 40 семей льготников получили новые квартиры
Ярославль, 10 сентября, 2021, 10:36 — ИА Регнум. В Ярославской области продолжается работа по предоставлению жилых помещений специализированного жилищного фонда. С начала года почти 40 семей улучшили свои жилищные условия. Сегодня еще одна семья из льготной категории получила в собственность новую квартиру.
Оценить качество предоставляемого жилья и поздравить новоселов в поселок Заволжье Ярославского района приехал депутат Государственной Думы России Андрей Коваленко.
В этом году по договорам найма жилого помещения жильем были обеспечены 14 семей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, на новый пятилетний срок заключены 35 договоров найма жилого помещения. Работу в этом направлении на территории Ярославской области обеспечивает региональный департамент имущественных и земельных отношений.