Вильнюс, , 10:34 — REGNUM Возможность гибридных инцидентов из-за российско-белорусских военных учений «Запад-2021» и сложной ситуации с нелегальными мигрантами на белорусско-литовской границе не исключают власти Литвы. Об этом 10 сентября заявил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас в эфире национального радио Эл-эр-тэ.

«Гибридные риски связаны с применением во время учений мощных радиоэлектронных средств. Усиленное внимание потребуется в сфере обеспечения кибернетической безопасности. Не исключены информационные атаки», — сказал он.

Также Анушаускас добавил, что, по его мнению, еще одним фактором риска является ситуация с нелегальными мигрантами на границы Белоруссии и Литвы.

«В напряженной ситуации на границе могут произойти какие-то провокации. Однако возможные опасности мы оцениваем спокойно и реалистически», — отметил глава литовского минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что корабли Балтийского флота вышли в море для выполнения задач в рамках совместных с Белоруссией военных учений «Запад-2021».