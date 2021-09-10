Нижний Тагил, Свердловская область, 10 сентября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Центральное отопление в Нижнем Тагиле (Свердловская область) запустят 13 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Kg.mirtv.ru Батарея отопления

Сначала в мэрии намеревались дать тепло горожанам с 15 сентября, однако потом решили запустить отопление на два дня раньше запланированного срока.

«Свыше 300 объектов полностью готовы к началу отопительного сезона. Опрессовки проведены, системы промыты, акты готовности подписаны», — сообщил вице-мэр Валерий Суров.

Теперь в городе ждут заполнения магистральных сетей. После этого Нижний Тагил будет готов принять тепло.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге отопительный сезон стартует 14 сентября. Однако некоторым районам города дадут тепло лишь с 23 по 30 сентября.