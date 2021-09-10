Москва, 10 сентября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. В начале 2000-х годов в сфере строительства жилья в РФ царили правовая вакханалия и беспредел. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 10 сентября заявил председатель Комитета по градостроительной политике, строительству и промышленности строительных материалов Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей Михаил Викторов, выступая IV Столыпин-форуме «Постковидный синдром — экономика по-другому» в рамках сессии «Обманутые застройщики. Что мешает России строить больше?».

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«Начало 2000-х годов — это была правовая вакханалия и беспредел. Был резкий рост обманов людей, — сказал он. — Эта проблема заставила навести порядок. Был запущен в работу 214-ФЗ. Рынок успокоился, и встал вопрос о компетентности застройщиков и их профессионализме. И власти вернулись к следующей волне повышения ответственности строительного сектора, и был опробован ряд механизмов. В частности, страхование ответственности застройщиков».

По словам Викторова, «тема не пошла и вылилась в формальный механизм».

«И когда ситуация назрела, этот механизм показал свой пустой характер, за который застройщики заплатили, но потребитель ничего не получил. И третья волна заставила власти подойти к проблеме более системно. И застройщики на всех этапах поддерживали нововведения: и внедрение госкомфонда, и повышение ответственности, и — самое главное — проектное финансирование», — добавил он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября проходит второй день IV Столыпин-форума «Постковидный синдром — экономика по-другому».