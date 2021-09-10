Кишинёв, 10 сентября, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии и Служба информации и безопасности должны дать разъяснения по поводу согласия Кишинёва принимать беженцев из Афганистана. Об этом заявил на заседании парламента экс-президент Молдавии, сопредседатель Блока коммунистов и социалистов Игорь Додон.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

«Это странная и опасная ситуация для Молдавии. Нам очень интересно, кто и на каких основаниях взял от имени всей страны, всех граждан обязательство принять беженцев из Афганистана. Говорят, что есть секретный протокол, где чётко прописано, какое количество беженцев приедет», — сказал Додон.

По его словам, президент Молдавии Майя Санду и основанная ей партия «Действие и солидарность» (ПДС) якобы действуют в интересах «западных кураторов». Додон вынес предложение направить запросы в соответствующие ведомства. Депутаты от ПДС, имеющею большинство в парламенте, проголосовали против этого предложения.

Стоит отметить, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Европы принимать беженцев из Афганистана. Она сообщила, что за это будет оказана финансовая поддержка ЕС.