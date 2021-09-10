Москва, 10 сентября, 2021, 10:32 — ИА Регнум. Новые поправки Минтранса о правилах использования электросамокатов необходимо серьезно доработать, в первую очередь в части ограничения скорости в пешеходных зонах. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 сентября, об этом заявил лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов.

На самокате

«Новые поправки Минтранса мягче всяких ожиданий. Еще три года назад ведомство предлагало ограничить скорость электросамокатов 20 км/час, теперь лимит подняли до 25. Причем, на этой скорости можно носиться и по тротуарам», — возмущен Миронов.

Он напомнил, что в большинстве стран мира движение на электросамокатах по тротуарам вообще запрещено. В таких странах, как в Италии и Франции лимит в пешеходных зонах установлен в 6 км/час. А вот в Казани (Татария) недавно ввели ограничения для пешеходных зон в 10 км/час.

«Но федеральные чиновники не учли ни российский, ни зарубежный опыт, а просто решили включить «зеленый свет» лихачам на тротуарах», — указал парламентарий.

По его мнению, нужно значительно снижать скоростной лимит в пешеходных зонах либо вообще убирать электросамокаты с тротуаров на велодорожки.

Миронов также предлагает установить возраст, с которого разрешено пользоваться электросамокатами, четко прописать ответственность водителей электросамокатов при авариях, а риск этих аварий законодательно свести к минимуму.

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