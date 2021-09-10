Ярославль, 10 сентября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. В Ярославле два человека пострадали в результате столкновения троллейбуса и бетономешалки. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на УМВД по Ярославской области.

УМВД по Ярославской области Пострадавший троллейбус

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 20.40 вечера 9 сентября. Виновником аварии в ГИБДД называют водителя бетономешалки.

«По предварительной информации мужчина 1999 года рождения, управляя автомобилем «МАЗ», не выбрал безопасную дистанцию и произвел столкновение с троллейбусом, под управлением женщины 1982 года рождения. В результате ДТП водитель троллейбуса и пассажир троллейбуса мужчина 1986 года рождения нуждаются в амбулаторном лечении», — отметили в УМВД по Ярославской области.

УМВД по Ярославской области Бетономешалка

По факту аварии сотрудники госавтоинспекции ведут проверку.