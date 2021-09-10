Грозный, 10 сентября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. В Чечне построили еще одну мечеть. Её откроют 10 сентября в селении Энгель-Юрт Гудермесского района. Новое культовое здание станет 1309-м в республике. Об этом сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава региона Рамзан Кадыров.

Minkavkaz.gov.ru Мечеть. Грозный. Чечня

«Красавица-мечеть, выполненная в традиционном чеченском стиле, станет 1309-й по счёту в республике и 46-й среди открытых в этом году», — написал чеченский лидер.

Он отметил, что вместимость мечети составит 7000 верующих. Она построена в традиционном чеченском стиле. Территория вокруг мечети благоустроена, созданы парковочные места, проведено озеленение.

Новая мечеть будет названа в честь общественного и религиозного деятеля Мусы Айдамирова. Её строительство велось за счет его детей и внуков.

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