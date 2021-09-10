Сиань, Китай, 10 сентября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Первая в Китае профессиональная испытательная база беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) была введена в эксплуатацию в уезде Цзиньбянь провинции Шэньси на северо-западе Китая, сообщает 10 сентября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

Ожидается, что испытательная база будет встроена в комплексную демонстрационную площадку национальной индустрии беспилотных летательных аппаратов и платформу государственных услуг.

Строительство базы, также известной как аэропорт авиации общего назначения Цзиньбянь, началось в 2015 году. Будучи первым аэропортом Китая, где проводятся испытания беспилотных летательных аппаратов, он занимает площадь 5063 му (337,5 га) и может похвастаться 5 000 кв. км испытательного воздушного пространства и взлетно-посадочной полосой длиной 2400 метров и шириной 45 метров.

Аэропорт прошел проверку авиационного управления и получил. В настоящее время он работает в полную силу. База также служит для научных исследований БПЛА, оценки, сертификации летной годности, демонстрации продукции, аварийного обслуживания и спасения, а также для обучения персонала по эксплуатации и техническому обслуживанию БПЛА, проведения конференций и выставок.

Будучи владельцем и оператором авиабазы беспилотных летательных аппаратов, Научно-исследовательский институт беспилотных летательных аппаратов Северо-Западного политехнического университета пообещал активно сотрудничать с предприятиями, государственными учреждениями и научно-исследовательскими институтами в отрасли, чтобы превратить базу в центр испытаний и обслуживания беспилотных летательных аппаратов мирового класса.