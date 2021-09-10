Белгород, 10 сентября, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Порядка миллиарда рублей выделят власти на ремонт общежитий в Белгородской области. Об этом 10 сентября заявил врио губернатора Вячеслав Гладков.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Ремонт

По данным руководителя области, 58 зданий нуждаются в ремонте в первую очередь. В 2022 году начнутся работы в 24 общежитиях, параметры программы уже определены.

«Это один из самых сложных вопросов по теме жилья. Состояние многих зданий плохое, особенно мест общего пользования. Собрали информацию у муниципалитетов. На ремонт запланировали в бюджете миллиард рублей. Уверен, это полезная программа и наши жители смогут оценить изменения к лучшему», — написал на своей странице в социальной сети запланировали в бюджете миллиард рублей. Уверен, это полезная программа и наши жители смогут оценить изменения к лучшему.

В Белгородской области насчитали 230 бывших общежитий, переведённых в статус многоквартирных домов.