Благовещенск, 10 сентября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. В Приамурье в рамках федеральной программы по капитальному ремонту будут обновлены более 70 учреждений образования. Сэкономленные на капитальных ремонтах средства направят на обновление школьных медицинских кабинетов, покупку учебного оборудования и мебели, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 сентября в пресс-службе правительства Амурской области.

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«В этом году на проведение в образовательных организациях капитальных ремонтов, создание условий антитеррористической безопасности, замену старых окон на новые и прочие нужды из регионального бюджета выделено свыше одного миллиарда рублей. Однако поддержка Федерации для нас очень значима. Сэкономленные на капремонтах средства бюджета области будут направлены на повышение качества образования и улучшение условий обучения детей», — сказал губернатор региона Василий Орлов.

Заявку на капитальные ремонт готовит министерство образования и науки региона. Ведомству предстоит в том числе определить очерёдность школ, претендующих на капитальные ремонты. Список образовательных учреждений, нуждающихся в ремонте, будет готов к началу октября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области 1 сентября пошли в школу более 100 тыс. детей и свыше 10 тыс. первоклассников.