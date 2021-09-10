Амурская область получит финансирование для ремонта 70 школ
Благовещенск, 10 сентября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. В Приамурье в рамках федеральной программы по капитальному ремонту будут обновлены более 70 учреждений образования. Сэкономленные на капитальных ремонтах средства направят на обновление школьных медицинских кабинетов, покупку учебного оборудования и мебели, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 сентября в пресс-службе правительства Амурской области.
Читайте также: В Приамурье учебный год начался для 100 тысяч школьников
Заявку на капитальные ремонт готовит министерство образования и науки региона. Ведомству предстоит в том числе определить очерёдность школ, претендующих на капитальные ремонты. Список образовательных учреждений, нуждающихся в ремонте, будет готов к началу октября.
Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области 1 сентября пошли в школу более 100 тыс. детей и свыше 10 тыс. первоклассников.