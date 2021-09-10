Кемерово, 10 сентября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Кемеровские депутаты на внеочередном заседании сегодня, 10 сентября, рассмотрели вопрос об избрании главы города Кемерово. По итогу голосования на эту должность назначен действующий мэр Илья Середюк. За его кандидатуру высказались 28 из 29 присутствующих парламентариев, один воздержался.

Kemerovo.ru Илья Середюк

«Это непростое решение, но взвешенное: работа в должности главы города требует полной самоотдачи, и где-то даже больше. Это ненормированный рабочий день, это ограничения и в личном плане, и в бытовом. Нужно постоянно взвешивать слова, но самое главное — взвешивать те решения, которые ты принимаешь, — прокомментировал после заседания Кемеровского городского совета народных депутатов Середюк. — В городе достаточно много и вопросов, и проблем, несмотря на то, что в последнее время мы сделали немало. И над всеми этими вопросами нужно трудиться команде, главе города. И нести за это ответственность».

Напомним полномочия Ильи Середюка истекают в конце сентября.