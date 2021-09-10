Лхаса, Китай, 10 сентября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Туристический маршрут вокруг Лхасы, столицы Тибетского автономного района на юго-западе Китая, будет запущен чтобы предложить посетителям региона получить представление о сельской местности Тибета, сообщает 10 сентября агентство Синьхуа.

Göran Höglund (Kartläsarn) Лхаса. Тибет

Маршрут будет включать тибетские деревни, районы земледелия и скотоводства, места народных промыслов с ярко выраженными местными особенностями, а также разнообразные типы природных ландшафтов.

Ожидается, что улучшение местной инфраструктуры повысит популярность маршрута, что поможет сельским жителям вдоль маршрута увеличить свои доходы, сказал заместитель главы бюро развития туризма Лхасы Ни Жун.

Благодаря более чем 3000 солнечным часам в среднем в год и богатой сокровищнице культурных реликвий, Лхаса является всемирно известным древним культурным городом и туристическим центром.

Статистика показала, что в 2020 году Лхаса приняла более 20,08 млн внутренних и иностранных туристов, а доходы от туризма составили 30,1 млрд юаней ($4,64 млрд).