Воронеж, 10 сентября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Губернатор Воронежской области Александр Гусев выразил надежду, что в регионе возобновиться тенденция по снижению заболеваемости. Об этом он сказал на заседании регионального оперативного штаба 9 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

«Какое-то время находятся на одном уровне показатели по заболеваемости и, соответственно, выписка и госпитализация. Нас это должно настораживать, но не должно пугать. В конце августа — начале сентября люди вернулись в города, вышли на работу после отпусков. Это все ожидаемо. Хорошо, что нет повышения. Будем надеяться, что через какой-то период тенденция по снижению заболевания возобновится», — цитирует Гусева пресс-служба правительства региона.

По данным, которые привел на заседании руководитель департамента здравоохранения области Александр Щукин, в стационарах региона с коронавирусом находятся 3 043 человека, под наблюдением медиков амбулаторно лечатся ещё10 518 жителей области. За сутки госпитализировано 295 человек, выписано — 274.