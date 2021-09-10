Москва, 10 сентября, 2021, 10:23 — ИА Регнум. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ждет, когда Россия представит полный пакет документов по вакцине от COVID-19 «Спутник V» и затем будет проведена оценка этого препарата. Об этом 10 сентября заявил старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро ВОЗ Олег Бенеш на презентации итогового доклада Общеевропейской комиссии по вопросам здоровья и устойчивого развития, созданной под эгидой Европейского регионального бюро ВОЗ.

Mil.ru Вакцина «Спутник-V»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Дельта плюс» и новая волна — все новости»

По словам Бенеша, в настоящее время ВОЗ продолжает активно сотрудничать с представителями России по вопросам подготовки полного пакета документации для того, чтобы провести оценку вакцины «Спутник V».

«Мы сейчас находимся на этапе, когда мы ожидаем представления полного пакета документов от соответствующих структур», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что российской вакцине от коронавируса доверяют во всём мире.