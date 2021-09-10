Москва, 10 сентября, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Сегодня, 10 сентября, президент России Владимир Путин приветствовал участников XXXVII Международного конгресса по детской книге, который открылся в Москве, сообщается на сайте Кремля.

Национальная Электронная Детская Библиотека «Детская литература», 1968 год, №2

Президент подчеркнул, что участники конгресса — писатели и издатели из многих стран вносят значимый, деятельный вклад в создание и популяризацию литературы для детей.

«Важно, чтобы писатели формировали у детей интерес к чтению, бережное отношения к книге, развивали творческие способности и художественный вкус», — отметил Путин и пожелал успехов в этой благородной деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, всемирный конгресс Международного совета по детской и юношеской литературе (IBBY) пройдёт в Москве с 10 по 12 сентября 2021 года.

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