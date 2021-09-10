Калуга, 10 сентября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. В Калужской области с 1 по 8 сентября в магазинах отмечалось увеличение цен на пшено — на 2,1%, кур охлажденных и мороженых — на 0,8%, сметану — на 1,3%. Уменьшились цены на картофель на 3,5%, капусту свежую — на 2,8%, морковь — на 6,8%, свеклу — на 14,9%, огурцы свежие — на 2% и, помидоры свежие — на 3,5%. Об этом 10 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заседание штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары, которое провёл министр конкурентной политики области Николай Владимиров.

Admoblkaluga.ru Продовольственные товары

В Калуге среди соседних областных центров наблюдались минимальные цены на колбасу вареную, консервы мясные, овощные и смеси сухие молочные для детского питания.

По информации Калугастата, индекс потребительских цен на продовольственные товары за август 2021 года по отношению к июлю составил 98,9%, по отношению к декабрю 2020 года — 104,2%. В течение месяца повысились цены на маргарин — на 3%, напитки безалкогольные — на 2,2%, масло — на 1,7%, мороженое — на 1,4%, сыр, кондитерские изделия — на 1,3%, варенье, джем, повидло, мед — на 1%, в общественном питании — на 0,8%, на сахар, соль, специи, концентраты — на 0,6%.