Красноярск, 10 сентября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Московский арбитраж 21 октября 2021 года рассмотрит очередные многомиллионные претензии управляющего обанкроченного более десяти лет назад «Красноярского химического комбината «Енисей» к Минпромторгу России. Комбинат, имеющий статус госпредприятия, требует компенсировать его расходы на содержание опасного объекта — шламонакопителя, передаёт ИА REGNUM.

August01 Красноярский химический комбинат «Енисей»

Практика со взысканием крупных сумм, которые ФГУП тратит «на содержание опасного производственного объекта, изъятого из оборота», продолжается уже несколько лет. Данный иск поступил в суд в конце июня 2021 года. Дело будет разбирать судья Дудкин. Сумма в этот раз составляет 71 415 048 рублей 5 копеек. Третьим лицом в споре участвует Минфин России. 9 сентября дело назначили к рассмотрению.

Помимо этого, 9 сентября 2021 года от комбината поступил ещё один иск к тому же ответчику, но на сумму 67 412 691,89 рубля. Это дело пока не принято судьей.

Напомним, в июле 2021 года суд удовлетворил претензии «Енисея» на 70,05 млн рублей. В ходе слушаний истец заявил, что ответчик уклоняется «от исполнения обязанности по возмещению затрат истца на содержание шламонакопителя», который суд ещё в 2016 году обязал «ТУ ФАУГИ по Красноярскому краю совместно с Минпромторгом России принять в казну РФ либо закрепить за другим лицом». Минфин РФ на это возражал, что необходимая лицензия есть только у комбината «Енисей», потому передача имущества иному государственному юрлицу или Минпромторгу РФ «противоречит федеральному законодательству». Министерство финансов, также выступавшее в деле третьим лицом, заявило, что истец сдает в аренду часть помещений и получает арендную плату, потому «может оплачивать расходы, связанные с эксплуатацией опасного гидротехнического сооружения». Несмотря на доводы ответчиков, суд обязал компенсировать затраты за шламонакопитель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, комбинат «Енисей» стал банкротом еще в 2011 году, но на его попечении по-прежнему остаётся шламонакопитель, ранее используемый в производстве порохов и твёрдого ракетного топлива.