Химкомбинат планирует облегчить бюджет Минпромторга РФ на 140 млн рублей
Красноярск, 10 сентября, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Московский арбитраж 21 октября 2021 года рассмотрит очередные многомиллионные претензии управляющего обанкроченного более десяти лет назад «Красноярского химического комбината «Енисей» к Минпромторгу России. Комбинат, имеющий статус госпредприятия, требует компенсировать его расходы на содержание опасного объекта — шламонакопителя, передаёт ИА REGNUM.
Практика со взысканием крупных сумм, которые ФГУП тратит «на содержание опасного производственного объекта, изъятого из оборота», продолжается уже несколько лет. Данный иск поступил в суд в конце июня 2021 года. Дело будет разбирать судья Дудкин. Сумма в этот раз составляет 71 415 048 рублей 5 копеек. Третьим лицом в споре участвует Минфин России. 9 сентября дело назначили к рассмотрению.
Помимо этого, 9 сентября 2021 года от комбината поступил ещё один иск к тому же ответчику, но на сумму 67 412 691,89 рубля. Это дело пока не принято судьей.
Напомним, в июле 2021 года суд удовлетворил претензии «Енисея» на 70,05 млн рублей. В ходе слушаний истец заявил, что ответчик уклоняется «от исполнения обязанности по возмещению затрат истца на содержание шламонакопителя», который суд ещё в 2016 году обязал «ТУ ФАУГИ по Красноярскому краю совместно с Минпромторгом России принять в казну РФ либо закрепить за другим лицом». Минфин РФ на это возражал, что необходимая лицензия есть только у комбината «Енисей», потому передача имущества иному государственному юрлицу или Минпромторгу РФ «противоречит федеральному законодательству». Министерство финансов, также выступавшее в деле третьим лицом, заявило, что истец сдает в аренду часть помещений и получает арендную плату, потому «может оплачивать расходы, связанные с эксплуатацией опасного гидротехнического сооружения». Несмотря на доводы ответчиков, суд обязал компенсировать затраты за шламонакопитель.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, комбинат «Енисей» стал банкротом еще в 2011 году, но на его попечении по-прежнему остаётся шламонакопитель, ранее используемый в производстве порохов и твёрдого ракетного топлива.