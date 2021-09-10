Посёлок городского типа Локня, Псковская область, 10 сентября, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Пять человек пострадали, еще один погиб на месте в результате дорожной аварии в Локнянском районе Псковской области утром в пятницу, 10 сентября.

ДТП

По данным пресс-службы УМВД по Псковской области, женщина за рулем автомобиля ВАЗ-2107, совершая разворот, не предоставила право приоритетного проезда автомобилю ВАЗ-2110 под управлением мужчины, двигавшемуся прямо по направлению Подберезье — Локня.

«В результате ДТП пострадало шесть человек: пяти пострадавшим оказывается медицинская помощь, они госпитализированы, один пассажир ВАЗ-2107 скончался», — отметили в полиции Псковской области.

Работающие на месте полицейские уточняют все обстоятельства случившегося, проводится проверка.