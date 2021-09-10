Москва, 10 сентября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Более 300 граждан России хотят покинуть Афганистан. Именно столько человек обратились в российское посольство в Кабуле по поводу выезда в Россию. Об этом 10 сентября сообщил директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин.

David Spinks Чартерный рейс

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Это граждане, которые по различным причинам не попали на ранее организованные рейсы, пояснил дипломат.

Волынкин добавил, что в Москве надеются организовать новый вывозной рейс до конца сентября. При этом, подчеркнул глава департамента, он будет предназначен не только для граждан РФ, но и для членов их семей, которые имеют иностранное гражданство.

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«Усилия российских органов исполнительной власти концентрировались в первую очередь на возвращении российских граждан, желающих покинуть Афганистан, — отметил Волынкин в беседе с РИА Новости. — В настоящее время МИД России во взаимодействии с компетентными ведомствами прорабатывает вопрос вывоза членов семей наших соотечественников, имеющих иностранное гражданство».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа посольство России в Кабуле объявило о начале формирования новых списков на вывозные рейсы из Афганистана.