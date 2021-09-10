Москва, 10 сентября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Через 10 лет глобальная потребность в углеводородном сырье может упасть до минимума, и тогда будет уже поздно думать о перестройке российской модели экономического развития. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 сентября заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев. Так он прокомментировал слова министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что у РФ есть десять лет на то, чтобы перестроиться и снизить зависимость от экспорта углеводородов.

Gazprom.ru Добыча углеводородов

«Быстрое развитие высоких технологий и инноваций приводит к быстрому нивелированию эффекта от старой — сырьевой модели развития, — сказал Алиев. — В целом да, лет через 10 потребность в сырье может свестись к минимуму, и тогда уже поздно будет думать о перестройке модели экономического развития. Пока имеются средства, они должны стать ресурсом для того, чтобы начать этот переход. В любом случае начинать нужно было как можно раньше, но лучше поздно, чем никогда. Если смотреть на 10−15 лет назад, то подвижки есть. Неправильно будет ставить высокие цели и ожидания, но войти в число стран с новым типом экономики, менее зависимой от сырья — это реалистично».

По его словам, несмотря на то, что инвестиции в инновации и высокие технологии долго окупаются, а иногда и вовсе не окупаются, всё равно нужно делать ставку на инновации и научно-технические разработки.

«Это требования времени. Если на государственном уровне будет правильная поддержка ключевых игроков, то со временем качественные подвижки будут заметны», — убежден экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Силуанова, в РФ появится новый пласт, новый сектор экономики.