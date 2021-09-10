Саракташский район, Оренбургская область, 10 сентября, 2021, 10:21 — ИА Регнум. В Оренбургской области прокуратура вмешалась в ситуацию, когда соцзащита отказала семье в выплате на детей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

ИА REGNUM Деньги

В Саракташском районе мужчине получил отказ в ежемесячной денежной выплате на детей в возрасте от трех до семи лет. Чиновники обосновали свое решение тем, что заявитель имеет в собственности два автотранспортных средств. Вместе с тем, центр социальной поддержки не учел факт наличия инвалидности у мужчины и его супруги.

Прокурор внес представление в адрес начальника Центра социальной поддержки населения в Саракташском районе. Права заявителя восстановлены, ему назначена социальная выплата, а также произведен перерасчет.