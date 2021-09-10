Москва, 10 сентября, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Дополнительным фактором роста инфляции в США стало общее состояние американской экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 сентября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Так она прокомментировала высказывание помощника президента РФ Максима Орешкина о том, что стимулирование экономики США стало причиной глобальной инфляции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

«Если рассматривать объемы и стимулы США, то здесь дополнительным фактором роста инфляции все же является общее состояние американской экономики, включая государственный долг США, который растет из года в год, а также непрекращающиеся торговые войны с Китаем и всем остальным миром, — сказала Новикова. — В связи с тем, что мы стали частью всего глобального мира, так или иначе, но проблемы США, Китая и других стран в зависимости от уровня взаимодействия с ними будут отражаться на состоянии и российской экономики. Это нужно понимать и в зависимости от ситуации реагировать соответствующими действиями со стороны государства».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Новикова объяснила, каике факторы обеспечили рост инфляции в РФ в 2021 году.