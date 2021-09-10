Якутск, 10 сентября, 2021, 10:17 — ИА Регнум. На якутском испытательном полигоне специалисты НТЦ ПАО «КАМАЗ» протестировали уникальный трёхосный снегоболотоход «КамАЗ-Арктика». Демонстрационное видео с автомобилем размещено на официальном YouTube-канале марки.

ПАО КАМАЗ КАМАЗ-Арктика 6x6

Вездеход предназначен для доставки грузов по труднодоступной местности в условиях Крайнего Севера. Максимальная масса перевозимого на машине груза составляет 13 тонн.

Болотоход имеет шарнирно-сочленённую конструкцию. Поворачивается вездеход не за счёт поворота колёс, а при помощи «ломающейся» рамы. В машине имеется жилой модуль с санузлом и кухней. Он расположен между кабиной водителя и грузовой платформой.

В качестве силового агрегата у автомобиля стоит дизельный «движок» производительностью 400 л. с., который сочетается с 16-ступенчатой механической трансмиссией.

Ранее КамАЗ представил первый российский водородный электробус под названием «КамАЗ-6290». За основу новой машины была взята модель «КамАЗ-6282». Производительность водородной энергоустановки достигает 45 кВт.

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