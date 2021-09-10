Горно-Алтайск, 10 сентября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки зарегистрировано 30 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Лидером по приросту стал Горно-Алтайск, где выявлено 10 новых носителей. Диагноз также подтвердился у жителей пяти сельских районов.

Общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии, таким образом, достигло 20 996. Более половины из них выявлено в столице региона, а также Майминском и Кош-Агачском районах.

«За сутки выздоровели 67 пациентов. По данным на 10 сентября, за весь период в регионе выздоровели 19 811 человек», — отметили в оперштабе.