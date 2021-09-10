Москва, , 10:21 — REGNUM Председатель российского правительства Михаил Мишустин посетил церемонию прощания с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым. Прощание проходит в Москве в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях на улице Ватутина.

Евгений Зиничев Mchs.gov.ru

Ранее Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью Зиничева и заявил, что министр был настоящим российским офицером, он считал делом всей жизни преданную службу Родине и народу.

«Гибель Зиничева — тяжёлая, невосполнимая утрата, которая потрясла многих», — заявил ранее премьер-министр.

Проститься с трагически погибшим министром также приехали заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Зиничев погиб в Красноярском крае, когда пытался спасти кинорежиссера Александра Мельника. Оба они получили смертельные травмы.

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