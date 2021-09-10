Москва, 10 сентября, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Одна из причин роста инфляции в РФ в 2021 году — это настроения населения, которое опасалось повторения сценария 2020 года, а значит, и роста затрат. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 сентября заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Так она прокомментировала высказывание помощника президента России Максима Орешкина о том, что Россия будто бы «нашла оптимальные объем и размеры» ответа на коронакризис.

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«Что касается российской экономики, то здесь только время покажет, насколько оптимальными оказались объемы и размеры стимулов для поддержки населения, — сказала Новикова. — Инфляция у нас оказалась заметно выше в этом году по сравнению с предыдущим. Это стало следствием многих факторов. В первую очередь государственной поддержки населения. Во-вторых, население опасалось повторения сценария 2020 года, а значит, роста дополнительных затрат. Например, на утепление дачных домов с возможностью уехать из городов на время следующей пандемической волны, на закупку продуктов питания и так далее. В-третьих, пересмотр тарифов по использованию природных ресурсов, включая древесину и металл, что привело к сильному росту цен одновременно в различных секторах экономики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Орешкин заявил, что ответ на кризис политики в сфере макроэкономики должен быть соразмерным масштабу экономических проблем.