Пенза, 10 сентября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. В Пензенской области центр общественного здоровья и медицинской профилактики совместно с региональным минздравом разработали памятку о необходимости вакцинации против коронавирусной инфекции. Распространять памятку будут в территориальных отделах записи актов гражданского состояния области при регистрации брака. В ЗАГСы уже переданы 2 тыс. экземпляров, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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В памятке содержится информация о том, когда лучше всего привиться, планировании ребенка и влиянии вакцины на его зачатие.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Чувашии с начала учебного года выявлен 31 очаг коронавируса в образовательных учреждениях, большинство — в школах.

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