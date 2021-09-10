Москва, 10 сентября, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Рост импорта в РФ, отмеченный в январе-августе 2021 года, объясняется его резким снижением в 2020 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 сентября заявила старший научный сотрудник Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Галина Баландина.

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«В структуре российского импорта 20% приходится на инвестиционные товары (средства производства), 40% — промежуточные товары (сырье, материалы и комплектующие для производства), 40% — на потребительские товары, из которых четверть (25%) приходится на продовольственные товары. Год от года могут происходить незначительные смещения между этими категориями, но в целом такая структура импорта характерна для России. Рост этого года идет после снижения импорта за этот же период 2020 года», — сказала эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, положительное сальдо торгового баланса России в январе-августе 2021 года увеличилось в 1,8 раза.