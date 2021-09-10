Махачкала, 10 сентября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Ликвидированные в ходе проведения контртеррористической операции в Дагестане боевики готовили теракт — у них при себе были обнаружены оружие и самодельное взрывное устройство, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

Freedom House Боевик

Бандитов обнаружили в районе селения Талги Буйнакского района. Им было предложено сдаться без боя, однако они открыли огонь по силовикам и были нейтрализованы ответным огнем. При осмотре места боестолкновения у боевиков были обнаружены оружие и боеприпасы, а в их автомобиле — самодельное взрывное устройство.

Силовикам удалось предотвратить готовящийся теракт. В ходе спецоперации никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, оперативный штаб в Дагестане около 04:55 10 сентября ввел режим КТО на части территории Буйнакского района — отрабатывалась информация о нахождении в данной местности членов незаконного вооруженного формирования. В 06:00 произошло боестолкновение, в результате которого два бандита были ликвидированы.