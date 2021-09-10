Благовещенск, 10 сентября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. В Амурской области уровень заболеваемости коронавирусом тех, кто вакцинировался, оценили в 0,4%. COVID-19 заразились 1002 поставивших прививки амурчан, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 сентября в пресс-службе правительства региона.

ru.torange.biz Прививка

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В областном управлении Роспотребнадзора ставят задачу вакцинировать не только от коронавируса, но и от гриппа.

«Осень этого года необычна, циркуляция острых респираторных инфекций началась рано. Сейчас идет активная циркуляция парагриппа. Обращаю внимание на то, что необходимо вакцинировать от гриппа в первую очередь детей, а главам муниципалитетов предлагаю рассмотреть возможность начать отопительный сезон в социально значимых учреждениям раньше для того, чтобы минимизировать риски заболеваемости респираторными инфекциями», — отметила главный государственный санитарный врач Амурской области Ольга Курганова.

По её словам, жители региона активно прививаются от гриппа, за вакциной пришли уже 46 тыс. человек. В планах Роспотребнадзора — привить не менее 60% от общей численности населения региона и не менее 75% тех, кто находится в группе риска.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Амурской области стали заболевать коронавирусом на 9,6% реже, чем две недели назад. Однако в Роспотребнадзоре области опасаются, что на следующей неделе выборы и фестиваль театра и кино «Амурская осень» могут осложнить инфекционную обстановку в регионе.